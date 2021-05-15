اعلام العدو : تعرض اسدود وعسقلان لرشقات صاروخية ثقيلة جدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 22:22

اعلام العدو : تعرض اسدود وعسقلان لرشقات صاروخية ثقيلة جدا

منذ 2 يوم 13 May، 2021
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