الشيخ القطان: شكرًا لإيران على دعمها لإخواننا في غزة وفلسطين والخزي والعار لدول الخليج المطبعة

قال رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان :”إن ما نراه اليوم بلسان المجاهدين يستحق منا أن نقول شكرا للجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تدعم إخواننا في غزة وفلسطين كل فلسطين، وهذا جاء على لسان قيادات حركات المقاومة، ونقول الخزي والعار لدول الخليج الذين وأيضًا بلسان قيادات حركات المقاومة في فلسطين الذين يتواطؤون ويطبّعون ويتفقون مع الصهاينة المعتدين”.

كلام الشبخ القطان جاء خلال أدائه خطبة عيد الفطر التي ألقاها في مسجد عمر بن الخطاب في بر الياس في البقاع، بحضور حشد من أبناء المنطقة.

الشيخ القطان جدد شكره أيضًا لمن أوصل الصواريخ للمقاومة في فلسطين فقال :”شكراً وجزاكم الله خيرًا يا من أوصلتم الصواريخ إلى غزة وإلى حركات المقاومة في كل فلسطين، شكرا لأروح قاسم سليمان وعماد مغنية وكل شهيد دعم حركات المقاومة في فلسطين، فإذا كنتم تهللون وتكبرون وتشكرون أهلكم وإخوانكم على هذه الصواريخ التي تُدك بها أرض العزة والكرامة حيث يوجد الصهاينة، أُشكروا من أوصل هذه الصواريخ ومن دعم بمليارات الدولارات لأهلنا وإخواننا في حركات المقاومة، فكل الشكر والتقدير لكل من يدعم حركات المقاومة في كل مكان لا سيما في فلسطين والنصر آت بإذن الله تعالى”.

المصدر: موقع المنار