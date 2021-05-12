سكرية حيا الشعب الفلسطيني: تنامي قوة محور المقاومة و”اسرائيل” في ورطة

حيا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية النائب الوليد سكرية “كل الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدو الصهيوني وآلته العسكرية، ولا سيما أهالي القدس في انتفاضتهم والذين علموا الناس معنى العزة والكرامة، وايضا مسارعة غزة الى دعم انتفاضة القدس بالسلاح والصواريخ”.

وأكد سكرية ان “اسرائيل في ورطة، وإن كانت تعمل على التحضير لحرب تأتي النتائج فيها لمصلحتها، ولكن انتفاضة القدس وما تلا ذلك من دخول صواريخ غزة على المشهد وصمود الشعب الفلسطيني أدى الى تغيير خطتها”، ونوه “بتمسك الشعب الفلسطيني بالمقاومة، وقدرته على تقديم التضحيات والشهداء رغم اجرام العدو الاسرائيلي في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني”.

وشدد سكرية على “تنامي قوة محور المقاومة، لجهة صمود ايران وسوريا والعراق ومقاومة حزب الله في لبنان وفي اليمن، إضافة الى ما نشهده في فلسطين وقوة المقاومة فيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام