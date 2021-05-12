تدشين حملة التبرع للشعب الفلسطيني في صنعاء.. محمد علي الحوثي: فلسطين قبل أي شيء آخر

دشن عضوا المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي وسلطان السامعي ومعهما رئيس مجلس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور بصنعاء حملة التبرع لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم تحت شعار “القدس اقرب” وعنوان “أموالنا تحمي القدس”.

وبالمناسبة، أكد الحوثي أن “تحرك الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من منطلق الدين الإسلامي”، وقال “أتينا لتدشين دعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي على أساس أن هناك فعاليات تقام تباعاً وتبرعات من قبل أبناء اليمن، للقضية والشعب والمقاومة الفلسطينية، كل شخص سيعمل على دعم الشعب الفلسطيني بقدر الاستطاعة”.

وتابع الحوثي “سيُقال الكثير عن هذه التبرعات وأنه كان الأولى أن تصرف المرتبات وتصرف للمستشفيات، وهذا صحيح ومفترض أن نصرف إلى هنا وهناك، لكن نعتبر فلسطين قبل أي شيء يخصنا وقبل احتياج شعبنا وقبل مرضنا وما باستطاعتنا أن نقدّمه سنقدمه”.

المصدر: موقع انصار الله