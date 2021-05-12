رد المقاومة الفلسطينية متواصل بشكل نوعي على اعتداءات الاحتلال

يتواصلُ ردُّ المقاومةِ الفلسطينيةِ على اعتداءاتِ العدوِ الصهيوني في الضفة والقدس وغزة لليوم الثاني.

ونفذت المقاومة عمليةً نوعيةً استهدفت قوةً للاحتلالِ بصاروخينِ ضدَّ الدورعِ من نوعِ كورنيت في منطقةِ نتيف عتسرا مقابلَ قطاعِ غزة . وفي وقتٍ تحدثت وسائلُ اعلامٍ صهيونيةٌ عن سقوطِ ثلاثةِ قتلى صهاينةٍ جراءَ الاستهداف، تحدثت اخرى عن حالاتٍ ميؤوسٍ منها.

سرايا القدس اعلنت إطلاق رشقات صاروخية جديدة وكبيرة نحو شاطئ عسقلان وغلاف غزة. واعلنت كتائب القسام استهداف منصة الغاز الصهيونية قبالة شواطئ غزة برشقات صاروخية حيث افاد اعلام العدو ان إسرائيل اوقفت العمل بمنصة استخراج الغاز الطبيعي في ضوء التصعيد في غزة. كما استهدفت المقاومة شاطئ عسقلان المحتلة وشوهدت اعمدة الدخان تتصاعد.

كتائب القسام اعلنت ايضا توجيه ضربة صاروخية بـ15 صاروخاً لديمونا، كما اعلنت توجيه ضربة صاروخية بـ50 صاروخ لأسدود المحتلة .

واستهدفت سرايا القدس مدينةَ تل ابيب في الداخل الفلسطيني المحتل بمئةِ صاروخٍ فجر الاربعاءِ رداً على العملياتِ العدوانيةِ التي تشنُها قوات الاحتلالِ ضدّ غزةَ والمقدسيين. وتوعدت حركة الجهاد الاسلامي كيانَ الاحتلالِ في بيانٍ لها بأنها ستلقنُه درساً في هذه المواجهة.

العدوان

الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة كانت الأعنف منذُ بدء العدوانِ خاصةً في ساعاتِ الصباحِ الأولى ما رفعَ اعدادَ الشهداءِ والجرحى بشكلٍ كبير ..

وزارة الصحة في غزة اعلنت ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 53 شهيداً من بينهم 14 طفلا و320 إصابة بجراح مختلفة.

وزفت كتائب القسام القائد المجاهد باسم عيسى وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع المقاومة.

المصدر: موقع المنار