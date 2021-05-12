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May 12 2021 - 12:48

تراجع أسعار الذهب تزامنا مع صعود الدولار

منذ 48 mins 12 May، 2021
Gold Prices1
اقتصاد - صفحات منوعة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وارتفاع طفيف لسعر الدولار.
وقالت شبكة “سي إن بي سي”، إن تراجع الذهب يأتي قبيل بيانات أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة المرتقبة بشدة والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وهبط الذهب بحلول الساعة 05:10 بتوقيت غرينتش، في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1829.94 دولار للأونصة. ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% إلى 1830.30 دولار، فيما صعد مؤشر الدولار 0.3%، ما يجعل الذهب أقل جاذبية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
في السياق ذاته، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات لقمة أكثر من أسبوع، ما يرفع تكلفة فرصة حيازة الذهب، وزاد البلاديوم 0.3% إلى 2945.02 دولار للأونصة، كما تراجعت الفضة 0.9% إلى 27.38، فيما خسر البلاتين 0.5% ليسجل 1229.02 دولار.

المصدر: سبوتنيك

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