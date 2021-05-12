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May 12 2021 - 09:42

علماء يكتشفون كتلة خارجية فائقة ضخمة تعمل على ابتلاع مجرتنا

منذ 1 ساعة 12 May، 2021
Darb Tabbaneh
بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

اكتشف علماء أن كتلة خارجية فائقة ضخمة، غير مرئية من الأرض، كانت لسنوات عديدة تجذب المجرات إليها بسرعة 50 كم في الثان وتشير البيانات المتاحة للعلماء إلى أن المجموعة المحلية بأسرها والتي تشمل أيضا مجرتنا، تتحرك في اتجاه عام واحد، ويجري كل ذلك تحت تأثير قوة بعض الأجسام الضخمة غير المرئية.
واتضح لهؤلاء أن السبب في ذلك يعود إلى وجود كتلة عنقودية عملاقة قريبة من المجموعة، تتكون من عدة مئات من المجرات.
وفي ضوء الاكتشاف الجديد، يمكن استنتاج أن الأمر سيستغرق حوالي 5 تريليون عام للوصول إلى “مركز ثقل” مجرتنا، ولذلك يرى الخبراء أن البشرية حتى ذلك الوقت لن تأبه كثيرا بمثل هذا الأمر الجلل.
ية،  بما في ذلك مجرتنا درب التبانة.

المصدر: روسيا اليوم

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