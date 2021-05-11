السيد هاشم صفي الدين: القدس اليوم تتألق بشهداء فلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 23:04

السيد هاشم صفي الدين: القدس اليوم تتألق بشهداء فلسطين

منذ 38 mins 11 May، 2021
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