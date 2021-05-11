بالفيديو.. وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية يضرب تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 21:32
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بالفيديو.. وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية يضرب تل أبيب
منذ 17 mins
11 May، 2021
عربي وإقليمي
-
كيان العدو
بالفيديو.. وابل من صواريخ المقاومة الفلسطينية يضرب تل أبيب
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الفلسطينية
سيف القدس
ضرب تل ابيب
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