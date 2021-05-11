هل يقي الفلفل الحار من أمراض القلب؟

يحب بعض الأشخاص تناول الأطعمة الحارة ومن بينها الفلفل الحار. والمفاجأة في هذا الموضوع، هي أنّ الفلف الحار مفيد لصحة القلب! فقد تم إثبات أنّ تناول الفلفل الحار، يقلّل بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبيّة والسكتات الدماغيّة.

هل الفلف الحار يقي من أمراق القلب؟

في دراسة إيطاليّة، نُشرت في مجلة الكليّة الأميركية لأمراض القلب (JACC)، لاحظ العلماء أنّ الأشخاص الذين يتناولون الفلفل الحار، أربع مرات في الأسبوع أو أكثر، كانوا أقلّ عرضة بنسبة 40% للوفاة من النوبات القلبية و 60% أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض الأوعية الدموية الدماغية، كالسكتة الدماغية، مقارنة مع أشخاص لا يتناولون الفلفل الحار بانتظام.

وتجدر الإشارة الى أنّ هذه الحماية التي يوفّرها الفلفل الحار كانت غير مرتبطة بنوع النظام الغذائي الذي يتّبعه الأشخاص. فمثلاً يمكن لأي شخص، اتّباع نظام غذائي صحي، ويمكن لشخص آخر أن يأكل بشكل غير صحي، وفي الحالتين سيكون لتناول الفلفل الحار تأثير إيجابي ووقائي على القلب.

كيف يقي الفلفل الحار من أمراض القلب؟

من مكوّنات الفلفل الحار هو “الكابسيسين”، والتي تستخدم كأحد مكونات الفلفل الحار منذ فترة طويلة في تركيبة الكريمات الموضعية لتخفيف آلام العضلات والتهاب المفاصل. وتحتوي هذه المادة على خصائص مضادة للالتهابات. وحدوث الالتهاب يؤدي إلى تراكم الترسّبات في جدران الأوعية الدموية. وبما أن الكابسيسين يقلل الالتهاب، فقد يساعد في منع حدوث هذه العمليّة. وقد يساعد الكابسيسين أيضاً في تعزيز جهاز المناعة، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض. وهذه الميزة التي يمتلكها الفلفل الحار مهمة جداً خاصةً في قدرتها على تقليل بعض استجابات الخلايا المناعية التي تؤدي إلى تصلب الشرايين والنوبات القلبية.

المصدر: وكالات