بالفيديو.. الوية الناصر صلاح الدين تنشر مشاهد استهدافها مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 06:14
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بالفيديو.. الوية الناصر صلاح الدين تنشر مشاهد استهدافها مستوطنات غلاف غزة
منذ 1 ساعة
11 May، 2021
عربي وإقليمي
-
فلسطين
بالفيديو.. الوية الناصر صلاح الدين تنشر مشاهد استهدافها مستوطنات غلاف غزة
المصدر:
مواقع تواصل
العدوان على غزة
المقاومة الفلسطينية
الوية الناصر صلاح الدين
سيف القدس
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