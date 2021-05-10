مقتل 158 مسلحاً من طالبان بمواجهات مع القوات الأمنية في عدة ولايات أفغانية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الإثنين، مقتل 158 عنصرا من مسلحي حركة طالبان المتشددة خلال المعارك مع القوات الأمنية على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من الولايات. وأوضحت الوزارة، في بيان أن “158 من متمردي طالبان قتلوا وأصيب 37 آخرين خلال معارك مع قوات الجيش والشرطة في عدد من الولايات خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشار البيان إلى أن الولايات التي شهدت تلك المواجهات كان من بينها كابول، غازني، قندهار، هرات، فرح، بغلان، وهلمند.

وأعلنت حركة طالبان أمس الأحد، أنها ستوقف عملياتها الهجومية ضد القوات الحكومية لمدة 3 أيام خلال عيد الفطر المقرر أن يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر لثلاثة أيام. وقالت حركة طالبان في بيان “لكي يتمكن مواطنونا من الاحتفال بعيد الفطر هذا مرة أخرى بسلام وأمان، يُصدر تعليمات لجميع مجاهدي الإمارة الإسلامية بوقف جميع أنواع العمليات الهجومية ضد العدو في جميع أنحاء البلاد من الأول إلى الثالث من أيام عيد الفطر”.

وأكدت الحركة في توجيهاتها لمسلحيها أنه “إذا تعرضت للهجوم من قبل العدو خلال هذه الأيام الثلاثة، فيجب عليك حماية نفسك والدفاع عن نفسك بقوة”. وأضاف البيان أيضا “لا تحاول دخول أراضي العدو ولا تسمح أيضًا لأي أفراد مرتبطين بالعدو بدخول أراضيك”.

المصدر: سبوتنيك