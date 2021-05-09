المفتي دريان استنكر اقتحام باحات المسجد الاقصى وناشد المجتمع الدولي التحرك سريعاً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2021 - 13:14

المفتي دريان استنكر اقتحام باحات المسجد الاقصى وناشد المجتمع الدولي التحرك سريعاً

منذ 2 ساعة 9 May، 2021
الشيخ عبد اللطيف دريان
الشيخ عبد اللطيف دريان
لبنان

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، أن “اقتحام باحات المسجد الأقصى من قبل العدو الإسرائيلي والاعتداء الهمجي والوحشي على المصلين من أبناء الشعب الفلسطيني، إرهاب وإجرام موصوف وتحد سافر لمشاعر العرب والمسلمين في العالم، وانتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.

وحيا المفتي دريان مقاومة المقدسيين وصمودهم في الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطة فيه، مديناً عملية تهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي “الشيخ جراح” شرقي القدس المحتلة، مستنكرا “العمل الصهيوني الغاشم”، مناشدا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي “التحرك بسرعة لحماية الشعب الفلسطيني ووضع حد لهذا العدوان المتكرر دون أي رادع أو وازع من ضمير، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه الانتهاكات في المسجد الأقصى وفي القدس المحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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