الشيخ حمودي يستنكر بشدة التصعيد الصهيوني واقتحام باحة المسجد الأقصى

استنكر رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي بشدة التصعيد الصهيوني واقتحام باحة المسجد الأقصى وما رافقه من سفك دماء عشرات الفلسطينيين، وصمت المجتمع الدولي تجاه مايحدث من انتهاكات انسانية وحشية.

ودعا الشيخ حمودي الدول والمنظمات الإسلامية الى إدانة ذلك بقوة، وممارسة أقصى الضغوط السياسية في مختلف المحافل الدولية لوضع حد لهذا الاستهتار العدواني..

وحيا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بسالة الشعب الفلسطيني وارادته الشجاعة في تحدي قوى الاحتلال، والدفاع عن أولى القبلتين، مؤكداً “وقوفنا الكامل معه”، ومثمناً روح التضامن التي جسدتها الشعوب العربية والإسلامية والقوى الحرة في العالم مع أبناء فلسطين المحتلة.

المصدر: بريد الموقع