تجمع علماء جبل عامل اكد في يوم القدس حق العودة لجميع الفلسطينيين وزوال المحتل الغاصب

بارك “تجمع علماء جبل عامل” ب”يوم القدس العالمي”، واشار في بيان، الى ان “هذا اليوم الذي أعلنه إمام الأمة يوما للقدس لتبقى القضية الأساس حية في ضمير الشرفاء ووجدان الأمة جمعاء”، وقال:” إن هذا اليوم المبارك هو للتأكيد على أن القدس وفلسطين حق للفلسطينيين والعرب على اختلاف أطيافهم ومعتقداتهم، ولا بد للحق أن يعود لأصحابه بفضل سواعد المجاهدين الأبطال على امتداد العالمين العربي والإسلامي، مهما طغى الأعداء”.

واكد “وجوب إحياء هذا اليوم وجعله يوما مركزيا لإعادة تصويب البوصلة نحو الهدف الأسمى”. وشد على “أيدي المقاومين والمناضلين الشرفاء في فلسطين الحبيبة، التي أوجعت العدو وأقلقت مضجعه من خلال العمليات النوعية والمواجهات المشرفة”. ودان “العمل الإجرامي الجبان بحق حي الشيخ جراح وأهله الصامدين الصابرين”.

وشدد “التجمع” على “حق العودة لجميع الفلسطينيين الى قراهم وبلداتهم، وزوال المحتل الغاصب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام