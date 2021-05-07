وقفة تضامنية مع القدس في مخيم البداوي.. لتوحيد فصائل محور المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2021 - 17:02

وقفة تضامنية مع القدس في مخيم البداوي.. لتوحيد فصائل محور المقاومة

منذ 46 mins 7 May، 2021
وقفة البداوي
لبنان

نظمت وقفة شعبية في مخيم البداوي شمال لبنان الجمعة تضامنا مع فلسطين والقدس بوجه الممارسات الصهيونية وبمناسبة “يوم القدس العالمي”، بمشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل الفلسطينية.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات التي حيت “انتفاضة المقدسيين التي اكدت ان القدس فلسطينية والعاصمة الابدية لدولة فلسطين، وان لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني باقامة دولته الوطنية المستقلة بعاصمتها القدس عروسة الارض والسماء، وحق عودة اللاجئين تطبيقا للقرار الدولي 194”.

وأشادت الكلمات “بمواقف الجمهورية الايرانية الداعمة لفلسطين وفصائلها”،  واعتبرت ان “يوم القدس العالمي لهذا العام تحول الى مواجهة الاحتلال وقطعان المستوطنين، دفاعا عن القدس والمقدسات”، ودعت الى “توحيد فصائل محور المقاومة الممتد من طهران الى فلسطين فسوريا ولبنان عبر استراتيجية مقاومة موحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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