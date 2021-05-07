الشيخ عبد الرزاق: معركة تحرير القدس مستمرة

قال ئيس حركة الاصلاح والوحدة في لبنان الشيخ ماهر عبد الرزاق الجمعة “في كل شهر من رمضان المبارك تأتي هذه المناسبة مناسبة (يوم القدس العالمي) لتؤكد لكل العالم بأن القدس ما زالت حاضرة في وجدان الأمة وأن معركة تحريرها مستمرة وهي على سلم أولويات العالم الإسلامي”، وتابع “لا التطبيع مع العدو الإسرائيلي ولا الإنصياع والإذلال للأمريكي يمكن أن يغير مسار المعركة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق أن “تكون مناسبة يوم القدس العالمي يوم جماهيري على مستوى العالم العربي والإسلامي يؤكد فيه إستكمال معركة التحرير ورفض التطبيع وإعتماد خيار المقاومة للتحرير”، ولفت الى ان “الجمهورية الإسلامية الايرانية هي عصب المقاومة ومحورها وهي قبطان سفينة التحرير للقدس وكل فلسطين فكل الشكر والتقدير لها قيادة وشعبا”.

وفيما حيا الشيخ عبد الرزاق “انتفاضة المقدسيين في القدس وكل فلسطين”، دعا “كل الشرفاء في العالم العربي والاسلامي الى مساندة الشعب الفلسطيني المقاوم”، وشدد على “العودة الى الوحدة الاسلامية بين كل مكونات الامة ووقف الصراعات والخلافات الداخلية بين ابناء الامة الواحدة ولأنها تخدم اعداء القدس والامة”، ورحب “بالحوارات القائمة اليوم وخاصة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين السعودية”، واكد على “وجوب اعتماد الحوار والتلاقي لحل كافة الخلافات والازمات”.

وفي الموضوع الداخلي اللبناني، طالب الشيخ عبد الرزاق “للإسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني وتطبيق المشروع الإقتصادي الإصلاحي واعتماد الشفافية والحيادية والحزم في محاسبة الفاسدين وسارقي المال العام”.

المصدر: بريد الموقع