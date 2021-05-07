طعمة حجز احتياطيا على عقارات مصرف لتصفية غرامة إكراهية

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن رئيس دائرة التنفيذ في المتن القاضي انطوان طعمة أصدر قرارا بإلقاء الحجز الإحتياطي على السيارات المملوكة من أحد المصارف، عطفا على قراره السابق بإلقاء الحجز على 48 عقارا للمصرف المذكور، وذلك استنادا للدعوى المقدمة من نصار بو هدير، بواسطة وكيله المحامي جهاد بو نادر، لتصفية الغرامة الإكراهية الناجمة عن تمنع المصرف عن تنفيذ قرار قاضي العجلة الرئيسة رانيا رحمة إعادة فتح حسابات بو هدير بعد إقفالها بسبب تقدمه بدعوى لتحويل الأموال الى ولده الطالب بول بو هدير الذي يدرس خارج لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام