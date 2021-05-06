“جمعية الوفاق”: شعب البحرين لا يثق في السلطة وبوعودها

أكدت “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة في بيان لها الخميس أن “شعب البحرين لا يثق في السلطة وفي وعودها وكل ما يصدر منها لأن المسؤولين في البحرين يمارسون الكذب والتدليس باحتراف”، وتابعت “كل ما يصدر عن السلطة ليس له اي مصداقية وكان واضحاً في تعاطيهم مع قضية السجناء السياسيين حجم التلاعب بالارواح والاستهتار واللامبالاة وهو نهج اساس في عقلية وسلوك السلطة وشعب البحرين لا يثق في هذه السلطة ولا يأتمنها شيء”.

وشددت الوفاق على ان “الازمة في البحرين أزمة دستورية سياسية وأن تداعيات الازمة حقوقية وانسانية وهي تجاوزات ارتكبها النظام عبر القمع وممارسة كل التجاوزات الماسة بحقوق الانسان”، واكدت على ان “معالجة الازمة تتطلب حلا دستورياً وسياسياً شاملاً وليس الذهاب للالتفاف على التداعيات الحقوقية ومحاولة تقديم حلول جزئية فيها للهروب من أصل المشكلة وهو المطلب الدستوري والسياسي”.

وطالبت الوفاق “بضرورة كشف مصير عدد من سجناء الرأي الذين انقطعت أخبارهم عن اهاليهم وضرورة تمكينهم من اللقاء والتواصل مع عوائلهم ووقف الاعتداءات والتهديدات والتضييق الذي يتعرضون له”، وشددت على “ضرورة تبييض السجون والافراج عن كافة السجناء السياسيين كونه الحرية هي حقهم الطبيعي”، ودعت “السفراء الذين زاروا سجن جو الى الاطلاع المباشر على كل ما تعرض له السجناء من تعذيب وتضييق ومحاكمات غير عادلة وكل التجاوزات التي تعرضوا ويتعرضون لها بدلاً من سعي النظام للاستفادة منهم في تلميع سجله الحقوقي السيء”.

وعبرت الوفاق عن قلقها البالغ على “أرواح الآلاف من سجناء الرأي القابعين في سجون النظام البحريني بعد استشهاد الشاب عباس مال الله، واستمرار اصابة السجناء بفايروس كورونا وسط مكابرة حكومية خطيرة لم تراعي الجانب الانساني على الاطلاق، وتعمل على تزييف الحقيقة في الإعلام وأمام السلك الدبلوماسي للهروب من الحق الطبيعي للسجناء السياسيين في الإفراج عنهم”.

وأيدت الوفاق “ما ورد في تقرير الخارجية الامريكية حول واقع انتهاكات حقوق الانسان والممارسات والتجاوزات التي يرتكبها النظام في البحرين”، واعتبرت ان “التقرير الامريكي يتطلب عمل جاد وسعي حثيث لوقف التجاوزات ووضع خطة للانتقال الديمقراطي الذي يشكل الضمانة الوحيدة لحماية الحقوق والحريات والاستقرار”.

من جهة ثانية، وجهت الوفاق “تحية كبرى لشعب فلسطين ولكل شعوبنا العربية والاسلامية وشعوب العالم الحر في يوم القدس العالمي”، واكدت على “مركزية القضية ومحورية الصراع مع الكيان الصهيوني وان شعب البحرين يتبنى خيارات الشعب الفلسطيني في الدفاع عن ارضه ومقدساته معتبراً ذلك دفاعاً عن كل الأمم الحرة التي تتوق للحرية”.

المصدر: بريد الموقع