العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا وجوا

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس إنه “بتاريخ 5 / 5 /2021 ما بين الساعة 00.25 والساعة 02.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب”، وتابعت “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

من جهة ثانية، قالت قيادة الجيش إنه “بتاريخ 5 / 5 /2021 اعتبارا من الساعة 22.20 ولغاية الساعة 23.25، خرق زورق بحري تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 277 مترا، وأقدم عناصره على إلقاء قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة”، ولفتت الى انه “تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام