الولايات المتحدة وجورجيا تنفذان تدريبات في البحر الأسود

ذكر البنتاغون أن سفنا تابعة للقوات البحرية الأمريكية ونظيرتها الجورجية نفذت عدة تدريبات عسكرية في مياه البحر الأسود.

وقال الأسطول السادس للبحرية الأمريكية، في بيان، إن وحدات من خفر السواحل الأمريكي والجورجي “عملت سويا خلال عدة أيام ماضية في البحر الأسود حيث نفذت عدة تمرينات وتدريبات”.

وأوضح الأسطول السادس أن العمليات شارك فيها زورق خفر السواحل الأمريكي “غاميلتون”، الذي أجرى فريقه اجتماعا في مدينة باتومي مع ممثلين عن خفر السواحل الجورجي ووزارة دفاع البلاد.

وسبق أن أكدت إدارة شؤون الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الروسية دخول سفينة “غاميلتون” إلى مياه البحر الأسود، مشددة على أنها تتابع تحركاتها.

المصدر: وكالات