“جبهة العمل”: في يوم القدس لتوحيد الجهود واتباع نهج المقاومة حتى النصر وتحرير فلسطين

شددت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها بمناسبة يوم القدس العالمي على “الثوابت الأساسية لتحقيق النصر المبين، وهي وحدة الصف والكلمة واتباع خيار ونهج المقاومة وتوحيد الجهود والطاقات كافة ونبذ الفتنة الطائفية والمذهبية ومحاربتها ورفض كل الأفكار التكفيرية الهدامة”.

وأكدت الجبهة على “ضرورة تكاتف وتعاون كل المسلمين، من أجل دعم القضية الفلسطينية ونصرتها، وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيدا في الميدان”، وأشارت إلى أن “سياسة التطبيع الخيانية التي انتهجتها بعض الدول مع العدو الصهيوني الغاشم، لن تؤدي إلا إلى المزيد من الإذلال وتسلط العدو وصولا إلى تحقيق كل أهدافه ومؤامراته في شرخ الأمة وتقسيمها وشرذمتها، لتكون لقمة سائغة وهدفا سهلا، بعد أن تنازل هؤلاء عن أقدس قضية وعن قدس المقدسات والأقصى المبارك”.

ودعت الجبهة “لإعادة اللحمة ولتسليط الضوء على أحقية القضية الفلسطينية وعلى الحق الطبيعي والمشروع في الجهاد والمقاومة، باعتباره نهج العزة والكرامة مهما بلغت التضحيات، حتى يمن الله علينا ويتحقق وعده بالنصر، لمن ينصره وتتحرر فلسطين على أيدي المقاومين والمجاهدين الأبطال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام