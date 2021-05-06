اردوغان وميركل اتفقا على دعم الحكومة الليبية

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاربعاء على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية وسط استعدادات البلاد لإجراء انتخابات عامة في كانون الاول/ديسمبر 2021.

وأفادت الرئاسة التركية في بيان لها ان “أردوغان وميركل أجريا الأربعاء محادثات افتراضية، حيث بحثا العلاقات بين تركيا وألمانيا والقضايا الإقليمية”.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن “بلاده ستواصل دعم حكومة الوحدة الوطنية من أجل استقرار ليبيا”، وشدد على “ضرورة استعداد تركيا للتعاون مع ألمانيا في هذا الإطار”، وأشار إلى “وجوب عدم فقدان الزخم الذي اكتسبته العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي”، ولفت الى “تمسك تركيا بموقفها المعتدل في الوقت الذي تواصل فيه اليونان ممارساتها الاستفزازية”.

المصدر: روسيا اليوم