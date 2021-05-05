تكليف يائير لابيد لتشكيل الحكومة في كيان العدو الاسرائيلي

أعلن رئيس كيان العدو الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء اختيار المعارض لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب “يش عتيد” الصهيوني يائير لابيد، لتشكيل الحكومة الجديدة في الكيان الغاصب.

وأوضح ريفلين أن “لابيد يحظى حاليا بدعم 56 برلمانيا من أصل 120”.

يذكر أن نتنياهو أعاد قبل منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، كتاب تكليف تشكيل الحكومة إلى ريفلين، وجاء ذلك بعد أن أبلغ نتنياهو الرئيس بأنه فشل في إنجاز المهمة التي كان قد أسندها إليه قبل 28 يوما، وأنه عجز عن تشكيل ائتلاف حكومي جديد برئاسته.

وفي حال فشل لابيد في تشكيل ائتلاف خلال فترة 28 يوما، يمكن لريفلين مطالبة الكنيست باختيار مرشح خلال ثلاثة أسابيع، وإذا لم يتمكن البرلمان من ذلك فستجرى انتخابات جديدة.

المصدر: روسيا اليوم