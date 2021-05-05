“فايزر”: نتوقّع استخدام لقاحنا للأطفال مطلع الأسبوع المقبل

قالت شركة “فايزر” إنها تتوقع أن تصرح إدارة الغذاء والدواء الأميركية باستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما مطلع الأسبوع المقبل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “فايزر” ألبرت بورلا للمستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف إن التصريح يجب أن يصدر “قريبا”، مشيرا إلى “أننا نتوقع أيضا الحصول على بيانات السلامة للمرحلة الثانية من دراستنا الجارية على النساء الحوامل بحلول أواخر تموز/ يوليو وأوائل آب/ أغسطس”.

وأعلنت الشركة في أواخر آذار/ مارس أنها ستطلب من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) توسيع نطاق تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ للسماح للشباب بتلقي اللقاح، مستشهدة بالتجارب السريرية التي أظهرت أن اللقاح يثير “فعالية ممتازة واستجابات قوية للأجسام المضادة” لدى المراهقين من سن 12 إلى 15 عاما.

وتجري شركة فايزر دراسات على أطفال لتحديد سلامة وفوائد إعطاء لقاحها للصغار وتخطط الشركة لتقديم طلبين جديدين لترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ في أيلول/ سبتمبر، مع طلب واحد يغطي الأطفال من سن 2 إلى 5 سنوات، بينما ينطبق طلب ثان على الأطفال من سن 5 إلى 11 عاما.

المصدر: روسيا اليوم