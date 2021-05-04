انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة

انتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة اميركية لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، التي انعقدت الثلاثاء في الناقورة واستمرت خمس ساعات، وسط سرية تامة بعيدا عن الاعلام.

وأصر الجانب اللبناني على “حق لبنان في حدوده البحرية وفي كل نقطة مياه، وفقا لقانون البحار المتعارف عليه دوليا”.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إن “الوفدين اللبناني والأميركي وصلا من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت إلى الناقورة على متن طوافتين عسكريتين، وشهدت الناقورة والساحل الجنوبي دوريات مكثفة للجيش واليونيفيل، إضافة إلى دوريات بحرية وجوية لمروحيات اليونيفيل، وتزامن تحليق مكثف لطيران العدو فوق الناقورة والبحر، مع انعقاد جلسة التفاوض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام