المكسيك: ارتفاع حصيلة حادث المترو في مكسيكو إلى 20 قتيلا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2021 - 10:34
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المكسيك: ارتفاع حصيلة حادث المترو في مكسيكو إلى 20 قتيلا
منذ 17 mins
4 May، 2021
المكسيك
حادث الميترو
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