مصر وفرنسا توقعان عقد توريد 30 طائرة رافال بقرض تمويلي على عشر سنوات

وقعت مصر وفرنسا عقدا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال الفرنسية وذلك عبر قرض تمويلي مدته عشر سنوات.

وأشار بيان صادر عن الناطق الرسمي للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه “في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطوير وتنمية قوى الدولة الشاملة وقعت مصر وفرنسا عقد توريد عدد 30 طائرة طراز رافال وذلك من خلال القوات المسلحة المصرية وشركة (داسو أفياسيون ) الفرنسية”.

وأوضح البيان أنه “سيتم تمويل العقد المبرم من خلال قرض تمويلى يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات”. وألمح البيان إلى الصفقة المبرمة بين مصر وفرنسا خلال عام 2015، والتي حصلت بموجبها مصر على 24 طائرة طراز رافال لصالح القوات الجوية المصرية “التي تمثل الذراع الطولى لتأمين المصالح القومية المصرية”، وفق البيان.

وأشاد البيان بطائرات الرافال مؤكدا أن “الطائرات طراز رافال تتميز بقدرات قتالية عالية تشمل القدرة على تنفيذ المهام بعيدة المدى، فضلاً عن إمتلاكها لمنظومة تسليح متطورة، وقدرة عالية على المناورة، وتعدد أنظمة التسليح بها، بالإضافة إلى تميزها بمنظومة حرب إلكترونية متطورة تمكنها من القدرة على تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة وإقتدار”.

ونقلت وسائل إعلام عالمية أن الصفقة المبرمة بين مصر وفرنسا لتوريد 30 طائرة من طراز رافال تتكلف 4.5 مليار دولار.

المصدر: سبوتنيك