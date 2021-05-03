وزارة الثقافة: مهرب الآثار إلى الأردن استبدل الصور وسوف نحيل الملف إلى القضاء المختص – موقع قناة المنار – لبنان
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May 3 2021 - 22:36

وزارة الثقافة: مهرب الآثار إلى الأردن استبدل الصور وسوف نحيل الملف إلى القضاء المختص

منذ 3 mins 3 May، 2021
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لبنان

ردت وزارة الثقافة على “ما تم نشره عبر بعض الوسائل الإعلامية بخصوص تهريب قطع اثار الى الكويت عبر الاردن، فأوضحت في بيان، “أن صاحب الطلب تقدم إلى الوزارة بطلب إخراج قطع تراثية هي عبارة عن “اجران” حجرية تراثية ومحدلة تراثية، الا ان المستدعي تلاعب بالصور وحاول استبدال الصور باخرى وذلك بهدف إخراج قطع أثرية ممنوعة”.

وأضاف البيان أنه “على إثر ذلك تنبهت السلطات الأردنية الى الأمر وتواصلت مع وزارة الثقافة-المديرية العامة للآثار التي أكدت عدم موافقتها وطالبت بإرجاع القطع الى لبنان.

وختم: “إن الوزارة تشكر كل المواطنين على اهتمامهم لحماية ارثهم الثقافي وسوف تحيل هذا الملف إلى القضاء المختص.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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