بلينكن: لا مصلحة للولايات المتحدة والصين في خوض مواجهة عسكرية

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه لا مصلحة للولايات المتحدة والصين في اندلاع مواجهة عسكرية بينهما، لكنه اتهم الحكومة الصينية باتباع سياسة خارجية “أكثر عدوانية”.

وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة ” سي بي إس” ردا على سؤال بهذا الصدد: “أعتقد أن هذا الأمر يتناقض بشكل كامل مع مصالح كل من الصين والولايات المتحدة، حتى التوجه إلى هذه النقطة أو اختيار هذا النهج”.

وأضاف “ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه حقيقة”.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى ردع الصين وإنما إلى دعم هذا النظام المبني على القواعد والذي تنوي تحديه الصين”.

وجاء نشر تصريحات بلينكن وقت وصوله الأحد إلى لندن للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة ” السبع الكبار “حيث من المتوقع أن تكون قضية الصين في صلب المحادثات.

المصدر: وكالة سبوتنيك