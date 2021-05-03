فيسبوك تكشف عن كيفية جني الأموال من واتساب

منذ استحواذه على تطبيق واتساب منذ عام 2014، يعمل فيسبوك المالك للتطبيق على جعل التطبيق الأخضر منصّة شاملة للتعاملات التجارية والاستخدام الشخصي.

اليوم، يعمل فيسبوك على إضافة بعض التفاصيل حول كيفية استخدام واتساب، لزيادة مبيعات الإعلانات عبر منصّاته الأخرى. فقد أطلق ميزة جديدة، تساعد الأنشطة التجارية على البدء بإنشاء مثل هذه الإعلانات مباشرةً من تطبيق واتساب للأعمال، وهو ما لم يكن ممكناً سابقاً، ما يجعل عملية شراء الإعلانات أكثر سلاسة.

وبحسب “سي ان ان”، يُمكن للأنشطة التجارية الآن تحديد عنصر من القائمة وتحويلها بسرعة إلى إعلان عبر فيسبوك أو إنستغرام، باستخدام زرّ يوجّه المشاهدين إلى الحساب ضمن واتساب.

وفي السابق كان على أصحاب النشاط التجاري الذهاب إلى فيسبوك أو إنستغرام لبدء عملية شراء الإعلانات. أما الآن فتتيح الميزة الجديدة لأصحاب الأنشطة التجارية البدء في إنشاء إعلانات “انقر للذهاب إلى واتساب”، التي يتم تشغيلها عبر فيسبوك وإنستغرام مباشرة من تطبيق واتساب للأعمال.

وتستفيد الميزة الجديدة من “كتالوغات واتساب للأعمال”، وهي واجهات أو قائمة افتراضية في الملف الشخصي للشركات، حيث يمكن للعملاء مشاهدة المنتجات. وسيتمكن مستخدمو الأعمال الآن من تحديد عنصر من الكتالوغ الخاصّ بهم، وتحويله بسرعة إلى إعلان على فيسبوك أو إنستغرام، باستخدام زرّ يوجّه المشاهدين إلى ملفهم الشخصي على واتساب.

وتمثّل الميزة الجديدة علامة على أنّ فيسبوك يؤكّد التزامه خطّة عدم السماح بالإعلانات مباشرة عبر واتساب. ومن المرجّح بدلاً من ذلك، أن تأتي الإيرادات المستقبلية للتطبيق من العروض، مثل المدفوعات والتجارة الإلكترونية.

المصدر: وكالات