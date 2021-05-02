مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 2-5-2021

متى يصحو المسؤولون في لبنانَ ليَقفُوا أمامَ الحقائقِ بمسؤوليةٍ وطنيةٍ والاجابةِ عن الاسئلةِ المتراكمةِ على لسانِ كلِّ مواطنٍ وعلى رأسِها هذه الايامَ مصيرُ الدعمِ الذي يقالُ إنَ ميعادَ انتهائِه آخرَ الشهر.. وما هي مترتِّباتُ ما بعدَ وقفِ الدعم؟؟ .. أم انَ الامرَ مجردُ حساباتٍ يُجريها حاكمُ المصرفِ المركزي ونقطةٌ على السطر؟؟..

والى متى سيبقى البلدُ مكتفاً سياسياً وقضائياً لا يملكُ مسؤولوه سوى الترقبِ بعدما أَعدّت المصارفُ حساباتِها وهرَّبت ما استطاعت من اموالِها، وهي أموالُ المودعينَ لديها.. استخدمتها لعقودٍ طويلةٍ في جني ارباحٍ من سياساتٍ كانت أشبهَ بمراهناتٍ على قوتِ الناسِ وجنى اعمارِهم، حتى اوصلوهُم الى مصداقِ الآية الكريمة: ” أَغْوَينَاهُم كَما غَوَيْنا” ولكنْ لا براءةَ لكم هنا أو عذرَ بعدَ أن فعلتم ما فعلتم عن سابقِ تصميمٍ وترصُّد، وقدّمتم حساباتِكم الخاصةَ على حساباتِ ومصلحةِ كلِّ الوطن.

وبمنطقِ الحساباتِ الوطنيةِ الكبرى تَمضي ايرانُ في سبيلِ الوصولِ الى تحريرِ نفسِها من العقوباتِ الاميركيةِ الظالمةِ والشاملةِ التي امتدت لاربعِ سنواتٍ لتثبتَ دورَها الوازنَ في المنطقةِ والعالمِ وهو ما أكدَه الامامُ السيدُ علي الخامنئي مشدداً على رفضِ ايِّ تبعيةٍ للخارج، بينما بدأ الآخرون بتغييرِ حساباتِهم معها بعدَ الخوضِ بمجازفاتٍ لم تُجنِ لهم سوى الخيباتِ ولشعوبِهم الخسائرَ الكبيرة..

المصدر: قناة المنار