الشيخ بلال شعبان: لا حياد مع القضية الفلسطينية

أكد الأمين العام لحركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان الشيخ بلال سعيد شعبان “عدم وجود شيء اسمه حياد مع القضية الفلسطينية، لان الحياد حالة من حالات الخيانة”، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني صاحب حق ويدافع ويقاتل نيابة عنا وعن الأمة جمعاء”.

وحيا الشيخ شعبان “أبطال الأقصى المنتفضين في تلك القبة التي كسرت هيبة الكيان الصهيوني الغاشم”، وتابع “فيما الشعب الفلسطيني يجرد من كل شيء إلا من كرامته إلا من دينه إلا من إيمانه وينقطع عنه كل دعم عربي فيقف وحيدا إلا من التأييد الرباني، ها هو يكسر هيبة العدو الصهيوني في قلب القدس، لذلك فإن الرجولة والبطولة تستمد وتستقى من هذا الشعب العظيم”، وأضاف “من لبنان ومن كل مكان، نعلن تضامننا الكامل مع القدس والأقصى وفلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام