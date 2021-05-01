النائب نصرالله: على الوزارات والإدارات المعنية تحمل مسؤولياتها في كارثة نفوق الأسماك ببحيرة القرعون

ماهر قمر/ البقاع الغربي

تصوير سامي ابوطالب

عاين عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله الواقع الكارثي على ضفاف بحيرة القرعون، متوجها بالشكر للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني ولكل المتطوعين العاملين في علمليات رفع الأسماك النافقة، نصرالله “تمنى من كل الوزارات المعنية من البيئة والطاقة وغيرها من الوزارات و الإدارات المختلفة أن تتحمل مسؤولياتها في هذه الكارثة التي تسببت بنفوق مئات الأطنان من الأسماك فهي خسارة إقتصادية وبيئية وصحية وهذا أخطر ما يكون، فالمسؤولية لا تقع على المصلحة الوطنية لنهر الليطاني فقط”.

نصرالله وجه نداءا لرئيس الحكومة “بأن يعطي توجيهاته ويشرف شخصيا على هذا الموضوع لأنه يطال حياة المواطنين، فهناك بيئة كاملة تتأثر ومعرضة للخطر، المطلوب أقصى درجات الإهتمام بهذا الأمر، لأنه متصل بالأمن الغذائي والصحي”.

وجدد نصرالله مطالبتها لكل الإدارات والوزارت والجهات كمجلس الإنماء والإعمار والتي لديها أموال لمشاريع محطات التكرير والمعالجة التي هي سبب من أسباب تلوث البحيرة ونهر الليطاني بأن تقوم بدورها، وكذلك وزارة الصناعة لتلعب دورها الضاغط لمنع رمي النفايات الصناعية في البحيرة والنهر، وكل من يعنيهم الأمر وعليهم المسؤولية بأن يوقظوا ضمائرهم وليتفضلوا إلى العمل لمعالجة هذه الأزمة الوطنية الكبرى التي تعني كل اللبنانيين لأن الأسماك تصل إلى كل مكان في لبنان، وعلينا أن نهتم بهذا الموضوع باعتباره أزمة وطنية شاملة وليس أزمة منطقة أو محلّة أو فئة من اللبنانيين”.

كذلك لفت النائب نصرالله إلى أن “عدد العاملين والمتطوعين في عمليات رفع الأسماك النافقة قليل جداً مقارنة بالسرعة المطلوبة لضرورة سحب الأسماك النافقة قبل أن تتحلل ويختلط الحابل بالنابل وتتكاثر فيها الذباب الأزرق وينقل بعدها الأمراض إلى الإنسان”، وعليه وجه نصرالله نداءا :”لكل الجمعيات الشبابية والكشفية والرياضية والدفاع المدني والجيش اللبناني لتأمين وزيادة عدد المتطوعين للتسريع من عملية سحب الأسماك النافقة لأن الكميات فاقت كل توقع ما يعني ضرورة أن يكون هناك جهد كثيف ومتتابع للقيام بهذه المهمة”.

بدوره مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية طلب من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصرالله توجيه سؤال للحكومة عن القانون رقم 63 الذي يقر مبلغ بقيمة ألف ومئة مليار ليرة لمشاريع الصرف الصحي وعن القرض من البنك الدولي وقيمته خمس وخمسين مليون دولار أيضا لمشاريع الصرف الصحي، وتابع علوية نطلب توجيه سؤال للسلطة التنفيذية : أين هي الأموال وأين مشاريع الصرف الصحي لنأخذ جوابا عن الموضوع”.

وقال علوية “لا أحد من الوزارات المعنية اليوم تواصل معنا، بل نعمل لوحدنا مع المتطوعين وأهل المنطقة”، وعبر علوية عن الدولة بأنها “متحللة لدرجة كبيرة ومستمرة بمسلسل الكذب حتى وصلنا إلى مكان لا يوجد في لبنان مختبر يفحص نوعية الأسماك والأمراض التي تصيبها وتكون الكارثة التي تصيب الأسماك ونفوق الأطنان منها هي حزورة، لكل واحد وجهة نظر، ورغم كل التحليلات لكن لم يصدر أي تقرير علمي من الدولة اللبناني بحجة أن أقرب مختبر يمكن الإجابة على الموضوع هو في جامعة تشرين في حمص”، وأضاف :”الدولة اليوم لا يمكنها أن تضمن أمن غذائي بالمجارير، ولو كانت المجارير تسرق لكانوا سرقوها، والمشكلة أن المسؤولين فقط يأتون إلى البحيرة ليأخذوا الصور بدون تقديم قرارات إجرائية حقيقيىة فعلية، فقط تعلمنا من وزارة البيئة مراسم الدفن، أما حلول أخرى فلا يوجد، واليوم يلعبون دور الحانوتي”.

وفي الختام استمع نصرالله لشرح علمي من الإختصاصيين حول أسباب الكارثة، كذلك جال على المتطوعين متوجها لهم بالشكر على الجهود التي يقومون بها.

المصدر: مراسل الموقع