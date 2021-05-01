“طالبان” تستولي على قاعدة عسكرية للجيش بولاية غزني وتأسر 20 جندياً – موقع قناة المنار – لبنان
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May 1 2021 - 14:08

“طالبان” تستولي على قاعدة عسكرية للجيش بولاية غزني وتأسر 20 جندياً

منذ 1 ساعة 1 May، 2021
افغانستان
الشرطة الأفغانية
أخبار دولية - افغانستان

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت، أنها “استولت على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني بولاية غزني شرقي أفغانستان وأسرت 20 جنديا”، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهات بين الطرفين بعد تعثر التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر “تويتر” “في منطقة أرزو بولاية غزن، تم احتلال قاعدة كبيرة وحاجز لمرتزقة العدو [يقصد الجيش] الذين كانوا يطلقون قذائف الهاون على المدنيين”. وأضاف مجاهد “كما تم اعتقال عشرين جندياً أحياء واستولى المجاهدين على دبابة وعدد كبير من الأسلحة والذخائر”.

المصدر: سبوتنيك

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