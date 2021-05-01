“طالبان” تستولي على قاعدة عسكرية للجيش بولاية غزني وتأسر 20 جندياً

أعلنت حركة طالبان الأفغانية السبت، أنها “استولت على قاعدة عسكرية للجيش الأفغاني بولاية غزني شرقي أفغانستان وأسرت 20 جنديا”، وذلك في ظل تصاعد وتيرة المواجهات بين الطرفين بعد تعثر التوصل إلى تسوية سياسية.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، عبر “تويتر” “في منطقة أرزو بولاية غزن، تم احتلال قاعدة كبيرة وحاجز لمرتزقة العدو [يقصد الجيش] الذين كانوا يطلقون قذائف الهاون على المدنيين”. وأضاف مجاهد “كما تم اعتقال عشرين جندياً أحياء واستولى المجاهدين على دبابة وعدد كبير من الأسلحة والذخائر”.

المصدر: سبوتنيك