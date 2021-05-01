كورونا في إيطاليا.. تسجيل تراجع في الإصابات والوفيات

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 263 وفاة و13446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى تراجع في الوفيات والإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي سجلت فيه 288 وفاة و14320 إصابة جديدة بالفيروس.

ورصدت إيطاليا 120807 وفيات مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل على مستوى العالم.

كما تحصي البلاد أكثر من 4.02 مليون إصابة بالعدوى منذ بدء التفشي.

وانخفض العدد الإجمالي للمرضى الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة إلى 2583 من 2640 في اليوم السابق.

المصدر: وكالات