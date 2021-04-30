استمرار المفاوضات المكثفة بين ايران ومجموعة “4+1” في فيينا

تستمر المفاوضات المكثفة بين ايران ومجموعة “4+1” في العاصمة النمساوية فيينا، إذ سيعقد الجمعة اجتماعاً لمناقشة التقارير المرفوعة من اجتماعات فرق عمل الخبراء في المجالات الثلاثة وهي “الغاء الحظر” و”النووي” و”الترتيبات التنفيذية”.

ويأتي اجتماع اليوم في اطار الجولة الجديدة من المباحثات بين ايران و مجموعة 4+1 (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) والتي بدأت الثلاثاء الماضي بعد انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي .

وكانت الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا قد قررت تسريع المحادثات وتشكيل فريق خبراء ثالث باسم “مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية” لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع الحظر ومن ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي .

واختتمت الجولة الأولى من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي استؤنفت ظهر الثلاثاء بحضور وفود إيرانية ومجموعة 4 + 1 وممثل الاتحاد الأوروبي في فيينا.

وترأس الاجتماع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. ويشارك الوفد الايراني برئاسة مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي على رأس وفد يضم ممثلين عن الأجهزة المعنية بما في ذلك وزارة النفط والبنك المركزي ومنظمة الطاقة الذرية. وقرر المشاركون في اجتماع الثلاثاء تسريع عملية المحادثات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع الحظر والنووي بشكل مكثف وسريع .

المصدر: فارس