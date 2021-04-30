مناورات عسكرية أميركية-يابانية قرب جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي

نفذت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية، وقوات أميركية، مناورات عسكرية في بحري اليابان والصين الشرقي، بالقرب من أرخبيل جزر “سينكاكو”، التي تديرها طوكيو وتطالب بها بكين.

وبحسب وكالة “كيودو” اليابانية، الجمعة، شاركت في المناورات قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان من طراز “بي 52″، و13 مقاتلة يابانية من طراز “أف-15″، ومقاتلتان تابعتين لقوات الدفاع الذاتي، من طراز “أف 2”. وجرت المناورات، في 27 نيسان/أبريل، في مواجهة الصين، التي تنشط قواتها في منطقة جزر “سينكاكو” وحول تايوان.

وبالتزامن مع المناورات، اعتبرت اليابان نمو القوة العسكرية للصين، بأنه “مصدر قلق كبير للمنطقة والعالم”؛ وذلك وفقًا لـ “الكتاب الأزرق الدبلوماسي” الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية لعام 2021. ووصف الكتاب الأزرق، للمرة الأولى، الظهور المتكرر لسفن الدوريات الصينية في منطقة أرخبيل سينكاكو “انتهاكا للقانون الدولي”.

وتدعي كل من اليابان والصين السيادة على الأرخبيل المسمى في اليابان “سينكاكو” وفي الصين “دياويو”، والذي يتكون من 5 جزر و3 صخور؛ جميعها غير مأهولة.

كان وزير الحرب الأمريكي لويد أوستن، وفي محادثة مع نظيره الياباني نوبو كيشي، أعلن، في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن جزر “سينكاكو” المتنازع عليها مع الصين.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان، في ذلك الوقت، إن “وزير الدفاع أوستن أكد مجددا، أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية الأمريكية – اليابانية، تشمل جزر سينكاكو؛ وإن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة أحادية الجانب، لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي”.

المصدر: سبوتنيك