الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في عدشيت الجنوب (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2021 - 11:06

الجيش اللبناني: تفجير ذخائر غير منفجرة في عدشيت الجنوب (الوكالة الوطنية)

منذ 44 mins 30 April، 2021
أخبار موقع المنار

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