العثور على أول مومياء حامل عاشت في زمن كليوبترا…

اكتشف علماء الآثار البولنديون أول مومياء في العالم لامرأة حامل.

وتم نقل المومياء سابقا، من مصر إلى المتحف الوطني في وارسو، وفقا لتقرير صحيفة “ذي صن” البريطانية.

وتوفيت المرأة في عمر تراوح بين 20 و30 عامًا كما كانت حاملا في الأسبوع 28، ويعتقد أن المرأة كانت تنتمي إلى إحدى الطبقات الراقية، حيث تم اكتشاف رفاتها في المقبرة الملكية.

وأطلقت وارسو مشروع تُخضع خلاله المومياوات للفحص الإشعاعي عام 2015 وذلك بهدف تحديد عمر وجنس وسبب وفاة المومياوات. وبهذا الشكل تم تحديد جنس وعمر المومياء التقريبي.

والأمر الذي فاجأ العلماء خلال المسح هو اكتشاف أن المومياء هذه كانت حاملا حقا، وحتى تمكن الباحثون من قياس حجم رأس الطفل وعلى أساسه تقدير فترة الحمل.

وكتب الباحثون في تقريرهم، أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها على الإطلاق، وعلى الأرجح عاشت المرأة في زمن حكم كليوبترا.

المصدر: سبوتنيك