اشتباكات عنيفة على الحدود بين طاجيكستان وقرغيزستان

اندلعت اشتباكات عنيفة تخللها إطلاق نار في المنطقة الحدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان.

وأفادت دائرة الحدود التابعة للجنة الدولة للأمن القومي في قيرغيزستان أن “الاشتباكات توسعت في المنطقة الحدودية مع طاجيكستان وبأن الجيش الطاجيكي أطلق النار على نقاط أخرى في تلك المنطقة”.

بدوره، قال الممثل المفوض للحكومة القرغيزية في منطقة باتكين أوموربيك سوفانالييف إن “القتال والاشتباكات كانت قد بدأت في منطقة أخرى على الحدود مع طاجيكستان”.

ووفقا لوزارة الصحة القرغيزية أسفرت الاشتباكات عن إصابة 17 شخصا، ووفاة شخص بطلق ناري.

أما من الجانب الطاجيكي، فقالت لجنة الدولة الطاجيكية للأمن القومي إن الجنود القرغيزيين فتحوا النار على حرس الحدود في طاجيكستان، وتابعت “في 29 أبريل/نيسان 2021 (11:05 بتوقيت موسكو) ، في قسم نقطة توزيع المياه في جولوفنايا، الواقعة في الروافد العليا لنهر إسفارا، فتح جنود قيرغيزستان النار على الجنود من قوات حرس الحدود بجمهورية طاجيكستان”.

وفي وقت لاحق، أفادت لجنة الدولة للأمن القومي بأن مواطنين اثنين من طاجيكستان أصيبا بطلقات نارية نتيجة النزاع.

المصدر: روسيا اليوم