روسيا تعلن عن “مشاورات مفيدة جدا” بشأن الاتفاق النووي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2021 - 16:06

روسيا تعلن عن “مشاورات مفيدة جدا” بشأن الاتفاق النووي مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران

منذ 1 ساعة 29 April، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة