وزير الصحة دشن أقساما جديدة تم تجهيزها في مستشفى قرطبا

دشن وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن الخميس أقساما جديدة تم تجهيزها في مستشفى قرطبا بحضور نواب جبيل ورؤساء البلديات.

رئيس اتحاد بلديات جبيل شكر الوزير حسن على “اهتمامه ببلداتنا وحضورك الى بلداتنا وتدشين المستشفى وافتتاح مراكز للتطعيم اعطانا الثقة الكاملة بوزارتكم التي تطورت في عهدكم.

بدوره، اكد النائب سيمون ابي رميا “اننا جميعا نعمل سويا لمواجهة الوباء وبتضافر كل الجهود سننجح”.

من جهته، لفت وزير الصحة الى “اننا جميعا على ابواب موسم اعياد ومناسبات تتتالى وسط موجات من وباء كورونا والمتحورات التي ما زالت تضرب البلدان وتحيط بنا من كل جانب”، وتابع “هذا يحتم علينا ان نكون واعين وحذرين من اي كارثة قد تضرب منطقتنا في اي لحظة وكل هذا يجري رغم ضعف الامكانيات”.

وقال حسن “لكن يبقى هناك جرعة الدعم التي تلقيناها كوزارة صحة من جميع القوى السياسية في لبنان وبفضل جهود الجميع ودعمهم لنا كوزارة نجحنا وتخطينا مراحل خطيرة وصعبة أحاطت بنا”، وتابع “نحن تعودنا على الوفاء بالعهد وقد نجحنا في اعطاء المواطن الثقة بوزارة الصحة وتكاملنا جميعا واجهنا اصعب المراحل على صعيد مواجهة الوباء ونحن من خلال استراتيجتنا وحرصنا على المال العام كان واضح للعيان وكشفنا كل شيئ امام الرأي العام”.

واعتبر حسن ان “إنجاز اليوم وتطوير مستشفى قرطبا هو لكل من يسكن في جبيل ولكل اللبنانيين حيث سنواصل طريق دعم كل المرافق الصحية”.

المصدر: مراسل الموقع