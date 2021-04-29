الصحة بغزة: 6 وفيات و 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2021 - 12:22
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الصحة بغزة: 6 وفيات و 723 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع خلال 24 ساعة الماضية
منذ 1 ساعة
29 April، 2021
الصحة في غزة
غزة
كورونا في غزة
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