فنزويلا: مقتل 8 جنود في معارك مع جماعات مسلحة على الحدود الكولومبية

أعلن وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو يوم الأربعاء أن 8 جنود قتلوا في الاشتباكات بين الجيش الفنزويلي وجماعات مسلحة على الحدود مع كولومبيا.

وفي منشور مقتضب على موقع الوزارة الإلكتروني، ذكر بادرينو أسماء الجنود الثمانية دون تفاصيل عن كيفية مقتلهم، وفق رويترز.

يذكر ان بادرينو قد قال يوم الاثنين إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف قوات الجيش في المواجهات على الحدود خلال الساعات الاثنتين والسبعين السابقة، لكنه لم يحدد عدد القتلى. واندلع القتال في المناطق الحدودية من ولاية أبور في أواخر اذار / مارس، مما دفع آلاف المدنيين الفنزويليين للفرار عبر الحدود إلى كولومبيا، حسب جماعات حقوقية.

المصدر: وكالة سبوتنيك