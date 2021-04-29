درجة الحرارة العالية قد تمنع فيروس كورونا من الانتشار إلى مسافة بعيدة

ابتكر العلماء في جامعة تكساس الأمريكية سبيلا بسيطا لقتل فيروس كورونا خلال ثانية واحدة وذلك عن طريق رفع درجة الحرارة في بيئة يعيش فيها.

وقاموا بتصميم منظومة خاصة تتألف من قطعة أنبوب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحلول بفيروس كورونا، ووضعوا محلولا يحتوي على فيروس كورونا يجري داخل الأنبوب الساخن، ثم تم تسخين الأنبوب لتؤثر الحرارة على الفيروس خلال ثوان.

وعند بلوغ درجة الحرارة 72 درجة مئوية انخفضت كمية الفيروسات في المحلول خلال نصف ثانية بمقدار 100000 مرة.

وقال العلماء إن التكنولوجيا التي ابتكروها قد تساعدهم في منع الفيروس من الانتشار إلى مسافة بعيدة.

وقد نشروا نتائج دراستهم في مجلة Biotechnology and Bioengineering العلمية.

المصدر: روسيا اليوم