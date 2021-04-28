وزارة الاقتصاد حددت سعر الخبز اللبناني ووزنه

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنها “أصدرت الجدول الأسبوعي لسعر مبيع دقيق القمح والخبز حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كل الأراضي اللبنانية، وذلك بناء على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، ومنعا لأي أرباح غير مبررة في صالات الأفران، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني الأبيض، وفقا لما يلي:

– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 960 غراما بسعر 2.500 ل.ل. كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 385 غراما بسعر 1.500 ل.ل. كحد أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 960 غراما بسعر 2.750 ل.ل. كحد أقصى.

– ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 385 غراما بسعر 1.750 ل.ل. كحد أقصى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام