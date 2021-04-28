الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: الانتخابات في القدس حقٌ لشعبنا وهو جاهزٌ لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقه في المشاركة في الانتخابات وقادرٌ على تحقيق ذلك (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 11:38
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الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: الانتخابات في القدس حقٌ لشعبنا وهو جاهزٌ لخوض معركة من جديد مع الاحتلال لانتزاع حقه في المشاركة في الانتخابات وقادرٌ على تحقيق ذلك (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 17 mins
28 April، 2021
الانتخابات التشريعية
القدس
حماس
فلسطين
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