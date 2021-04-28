قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2021 - 10:04
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس المحتلة
منذ 13 mins
28 April، 2021
اعتقال فلسطينيين
الاحتلال الصهيوني
الضفة الغربية
القدس المحتلة
فلسطين
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