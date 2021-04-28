الشرطة العسكرية الروسية تسيّر دوريات في القامشلي لضمان وقف الاشتباكات

انتشرت الشرطة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، لوقف الاشتباكات بين ميليشيا “الأسايش”، ووحدات “الدفاع الوطني السوري”.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف: “بعد صراع بين السكان العرب والأكراد، تقوم قوات الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في أحياء مدينة القامشلي تغطيها المروحيات الروسية، من أجل منع الاستفزازات”.

وأضاف أن “روسيا تبذل جهودها لحل الأزمة في القامشلي بمحافظة الحسكة”.

وأشار إلى أن جهود مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، أدت إلى وقف إطلاق النار واستقرار الوضع في المدينة.

المصدر: روسيا اليوم